“Vi piacerebbe l’idea di un progetto denominato ‘Un libro a casa’ che vorrei proporre concretamente al Sindaco di Frosinone? – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Si tratterebbe di un servizio gratuito per l’utenza, un prestito domiciliare dei titoli presenti presso la Biblioteca comunale ‘Norberto Turriziani’. Così facendo si potrebbero conseguire due obiettivi contemporaneamente e cioè, far vivere al meglio ai frusinati in casa in compagnia della cultura, le restrizioni imposte dalla lotta al Covid-19 e non da ultimo reimpiegare il personale della coop sociale Aton momentaneamente sospeso dal servizi culturali e sportivi comunali a causa del coronavirus”.

“Basterebbe una telefonata alla Biblioteca Comunale per chiedere di ricevere un libro da un elenco di titoli ovviamente risultante sul portale della stessa, libro che sarebbe poi consegnato a domicilio dal personale della Biblioteca e delle altre strutture culturali comunali (come il Museo archeologico ad es…) oltre all’indispensabile sostegno dei volontari della protezione civile – ha aggiunto Pizzutelli – La Biblioteca Turriziani ricca di oltre 7000 volumi costituisce, da sempre, un riferimento storico ed importante per i cittadini frusinati e potrebbe continuare ad esserlo, a maggior ragione, anche in questi difficili giorni da Covid-19 che ognuno di noi sta trascorrendo rigorosamente in casa in ossequio al dettato del DPCM. Il prestito librario domiciliare andrebbe a prevedere consegne limitatamente a utenti residenti sul territorio comunale di Frosinone, mettendo in atto le opportune precauzioni legate all’utilizzo condiviso dei volumi da parte di piu utenti. Un libro è una finestra aperta sul mondo, oggi ancora più che mai”.

Redazione Frosinone