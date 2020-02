Un treno dell’alta velocità Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Roma, è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Almeno due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati. Sul posto si trovano decine di mezzi di soccorso di vigili del fuoco e 118. Altri sono in arrivo da Milano. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

Al momento i soccorritori parlano di due morti, il macchinista del treno e un altro ferroviere. La Protezione civile, accorsa sul posto, parla di 30 feriti: 28 in codice verde e due in codice giallo. L’unico ferito in condizioni più gravi è un pulitore delle ferrovie. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Dalle 5.30 la circolazione sulla linea ad Alta velocità Milano-Bologna è sospesa. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza. I ritardi, spiega Rete ferroviaria italiana, sono per ora fino a 60 minuti. corriere.it