Tragedia a Veroli, muore sullo scuolabus. Un’assistente di 50 anni, residente in località Angeli, è venuta a mancare mentre era a bordo del pullmino che ogni mattina trasporta gli alunni a scuola. L’autista ha subito contattato i sanitari del 118 che immediatamente sul posto hanno constatato il decesso della signora. M. S. era conosciuta in città, molti la ricordano per la sua generosità e per il suo impegno quotidiano con i bambini.