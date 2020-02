Ieri sera i Carabinieri di Veroli, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 24 febbraio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, hanno tratto in arresto un 34enne della provincia di Caserta, domiciliato a Veroli, già censito per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il provvedimento odierna è stato emesso a carico del giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari in Veroli per reati relativi a traffico di stupefacenti commessi nella provincia di Napoli negli anni 2014 e 2015, a seguito della condanna ad anni 6 e mesi tre di reclusione per i citati reati. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Redazione Veroli