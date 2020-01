Super offerta Conad City. A Veroli in via Passeggiata San Giuseppe, 118 e a Boville Ernica in via Torretta. Pellet di faggio, di vinacciolo, di abete, conifere, per caldaie biomassa, sansa e nocciolino a prezzo imbattibile. Prodotti certificati classe A1 plus. Prezzo imbattibile. Market Viti fa consegna a domicilio. Qualità e risparmio assicurati. Gastonomia, ortofrutta, macelleria, panetteria, prodotti tipici regionali e tanto altro. Per info contattare 3356842681 oppure 0775230568.

Redazione Digital