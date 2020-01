Ieri i Carabinieri di Boville Ernica, a seguito di specifica attività info – investigativa, scaturita da una denuncia-querela sporta da un 47enne di nazionalità rumena deferiva in stato di libertà, un 34enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché resosi responsabile dei reati di “minaccia” e “violenza privata”. Il giovane si incontrava con il cittadino rumeno, al quale ha dato in locazione una sua abitazione, al fine di chiarire alcune incomprensioni dovute alla gestione dell’ abitazione. Durante l’incontro però, tra i due, nasceva una discussione prima verbale e poi fisica, tanto che il cittadino rumeno riceveva alcuni schiaffi sul viso.

Redazione Boville Ernica