Involtini di pesce spada alla siciliana. Ingredienti per 4 persone 350 grammi di pesce spada tagliato a fettine sottilissime, 80 grammi di ragusano o provolone, 30 grammi di pecorino stagionato grattugiato, prezzemolo fresco, quanto basta, 100 grammi di pane grattugiato raffermo, 6 capperi grandi o 10 piccoli dissalati, 1 aglio, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta.

Unire in una ciotola il pane grattugiato, il pecorino, il prezzemolo, i capperi tritati finemente, l’aglio tagliato a pezzetti e tanto olio quanto basta per ottenere un impasto morbido. Aggiustare di sale e pepe. Sistemare le fettine di pesce spada sul piano di lavoro. Mettere su ogni fettina un po’ di farcia e qualche dadino di ragusano o provolone.

Ripiegare i lati lunghi verso l’interno, poi arrotolarla su se stessa dal lato corto fino a formare un fagottino. Infilare l’involtino in uno stecchino di legno alternandolo con una foglia di alloro e procedere così per tutti gli involtini. Riscaldare la griglia sul fuoco dopo averla leggermente unta di olio e cuocere le braciole di pesce spada a fuoco basso. Quando saranno dorate, rigirarle e proseguire la cottura. Se volete cuocere gli involtini di pesce spada al forno, preriscaldatelo a 200 gradi e cuocere per 10-12 minuti.

Stefania Mione nasce ad Alatri (FR) da padre messinese e madre verolana. Infanzia e adolescenza tra le ricette della tradizione siciliana di sua nonna Nicoletta, di suo padre Nuccio e della tradizione ciociara di sua madre Giuliana. Scoppia la passione per la cucina. Graphic designer, lascia il lavoro e si trasferisce con suo marito a Modena per occuparsi di Porsche d’epoca. Viaggia spesso, preferisce scoprire nuovi sapori. Sperimenta ambienti diversi, dalla taverna al ristorante stellato.

Foto di Stefania Mione

Redazione Digital