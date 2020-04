Paccheri con cime di rapa, vongole e scampi marinati al limone. Ingredienti per 4 persone. 350 gr. di paccheri, 400 gr. di cime di rapa, 400 gr. di vongole veraci, 8 scampi, 1 limone, 2 spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, peperoncino, sale e pepe.

Sbollentare le cime di rapa in abbondante acqua salata, scolarle e raffreddarle in acqua e ghiaccio per mantenere il verde intenso. Scaldare dell’olio extravergine di oliva in una padella, aggiungere aglio e peperoncino e ripassare le cime di rapa quindi eliminare l’aglio e versare il tutto all’interno del bicchiere di un mixer ad immersione e frullare così da ottenere una crema.

Sgusciare gli scampi, tagliarli in due pezzi e condirli con l’olio extravergine di oliva, pepe e la scorza di limone grattugiata. Versare le vongole in una padella con l’olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio e un pizzico di peperoncino e farle cuocere fino a quando non si saranno aperte.

Sgusciarle e conservarle nel loro liquido. In una padella capiente aggiungere la salsa di cime di rapa, le vongole con il loro liquido e una grattata di scorza di limone. Cuocere i paccheri in abbondante acqua salata. Scolarli al dente e condirli con la crema di cime di Rapa. Guarnire il piatto con gli scampi marinati e un poco di buccia di limone grattugiata.

Stefania Mione nasce ad Alatri (FR) da padre messinese e madre verolana. Infanzia e adolescenza tra le ricette della tradizione siciliana di sua nonna Nicoletta, di suo padre Nuccio e della tradizione ciociara di sua madre Giuliana. Scoppia la passione per la cucina. Graphic designer, lascia il lavoro e si trasferisce con suo marito a Modena per occuparsi di Porsche d’epoca. Viaggia spesso, preferisce scoprire nuovi sapori. Sperimenta ambienti diversi, dalla taverna al ristorante stellato.

Foto di Stefania Mione

