Ieri sera i Carabinieri deferivano in stato di libertà per “detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale” due 19enni di origini albanesi, domiciliati in Ferentino. Gli operanti nel corso del servizio teso a contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano i due mentre cedevano, dietro compenso di denaro, della sostanza stupefacente ad un 33enne anagnino ed al fine di eludere il controllo gli stessi spintonavano i militari operanti ma che prontamente li bloccavano e li trovavano in possesso della somma contante di euro 100, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché 0,18 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

L’acquirente, già censito per reati in materia di stupefacenti, oltre che essere segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di stupefacenti, veniva altresì deferito in stato di libertà per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, avendo lo stesso violato le prescrizioni imposte dal DPCM del 09.03.2020 volte a contenere il fenomeno del contagio da Covid-19.

Redazione Ferentino