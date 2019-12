La scorsa notte i Carabinieri di Frosinone traevano in arresto per “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” G.A., 23enne di Ceccano, già censito per analoghi reati, quelli contro il patrimonio, nonché avvisato orale. Il giovane, intercettato mentre viaggiava a bordo di un’autovettura in via Marittima, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di grammi 100 di sostanza stupefacente del tipo “marjuana” e di un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. Ad espletate formalità di rito, lo stesso veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Frosinone.

Redazione Frosinone