Sembra un presepe ma è Frosinone. La foto fa il giro del web. Lo scatto è di Ferdinando Potenti che già in passato ha promosso il capoluogo ciociaro. “Frosinone non è poi così brutta – hanno affermato alcuni cittadini – Soprattutto il centro storico, la parte alta della città è molto caratteristica con le sue luci”. In questa immagine sembra addirittura un presepe.

Redazione Frosinone