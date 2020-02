“Nel presidio sanitario ex ospedale di Isola del Liri accade che le salme dei deceduti nell’Hospice e nell’UDI inseriti all’interno del presidio stesso, vengano fatte transitare attraverso i locali adibiti a sala d’attesa dei pazienti, anche i bambini, che debbono essere visitati nei locali ambulatori, mentre questi sono lì presenti in attesa di visita – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Oltre che essere quanto meno sgradevole, il fatto è anche irrispettoso delle norme sanitarie, che stabiliscono che il percorso delle salme debba avvenire in percorsi dedicati non interferenti con gli altri servizi e ambienti dei presidi sanitari adibiti agli altri scopi.La ragione, oltre che per il rispetto alla dignità dei deceduti, è dovuta anche a motivi di igiene pubblica, a tutela degli utenti dei presidi sanitari e di tutti coloro che vi lavorano.È assolutamente necessario che la Asl di Frosinone si attivi al più presto per evitare questi indegni spettacoli nel presidio sanitario di Isola del Liri, sia per il rispetto della legge, ma soprattutto moralmente per il riguardo nei confronti dei deceduti e dei loro parenti nel momento del dolore.La Asl si è spesso espressa in progetti mirabolanti, che poi si sono sgonfiati nella loro inconsistenza. Invece dovrebbe occuparsi dei problemi quotidiani delle persone nel momento di difficoltà e del dolore, è il suo primo e doveroso compito.Sono vicino a tutti i cittadini che hanno visto non rispettati questi elementari diritti, e attiverò ogni via per ovviare a questa disdicevole condizione, come a tutte le altre che arriveranno alla mia conoscenza”.

