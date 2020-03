“L’attuale situazione legata al COVID-19 non deve assolutamente distogliere l’attenzione da tutte le basilari problematiche della sanità, perché la buona ordinaria amministrazione è la base essenziale su cui edificare lo straordinario. Se ci sono forti criticità nelle fondamenta nell’organizzazione sostanziale dei servizi sanitari, è semplicemente logico che queste amplifichino in maniera esponenziale le incognite in caso di eventi eccezionali, poiché il sistema non dispone di un margine di manovra di sicurezza. E’ per questo che la sezione provinciale di Frosinone dello SNAMI ha inviato alla Asl una lettera rappresentando le problematiche ricorrenti da tempo circa l’approvvigionamento farmaceutico negli ospedali della provincia; in sostanza spesso viene richiesto ai pazienti ricoverati di portare le medicine da casa, cosa chiaramente non in linea con i minimi principi dell’assistenza ospedaliera. Lo SNAMI ha evidenziato poi nella stessa lettera le varie ricadute negative del fenomeno, sia medico legali, sia legali, sia sulla sicurezza sul lavoro. In conclusione chiedendo alla Asl di affrontare la questione, verificando e riconducendo nei termini della norma la gestione della fornitura dei farmaci ai cittadini ricoverati. Ritenendo che una condizione inconveniente come l’evento COVID-19 non possa e non debba distogliere l’attenzione di nessuno dalla riflessione sulla verifica dell’esistenza di solide basi fondanti dell’organizzazione sanitaria, senza le quali nessun provvedimento contingente può produrre alcun positivo effetto per il cittadino nelle situazioni di imprevisto o di allarme”. Lo comunica la segreteria provincia dello SNAMI.

Redazione Digital