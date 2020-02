Piergiorgio Fascina

“La città di Veroli si accinge a festeggiare San Biagio, protettore della gola e Santo a cui la comunità verolana è particolarmente legata – ha affermato Piergiorgio Fascina – L’unzione della gola attraverso l’olio benedetto infatti è un rito che ha radici profonde e che ogni anno si ripete a Veroli con assoluta devozione. Nella Concattedrale di Sant’Andrea cittadini e scolaresche partecipano alle diverse funzioni liturgiche, curate dal parroco Don Andrea Viselli che con il suo spirito infaticabile riesce a coinvolgere in chiesa sempre più fedeli. Va detto che all’evento religioso si affianca la tradizione popolare – ha aggiunto Piergiorgio Fascina – Non a caso in questi giorni si preparano con altrettanta devozione i ‘cellitti’ di San Biagio, speciali dolci che ricordano il dito indice del vescovo e martire. L’emblema e il sapore inconfondibile fanno degli stessi ‘cellitti’ un tratto culturale di Veroli. Necessario allora tramandare e valorizzare l’identità del nostro paese anche attraverso le sue numerose usanze e il suo ricco patrimonio”.

Redazione Veroli