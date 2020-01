“Prima di fare comunicati autocelebrativi sui Piloni Frosinone sarebbe il caso di documentarsi prima e meglio – ha affermato il capogruppo PD, Angelo Pizzutelli – L’avvenuto fallimento (da diversi giorni) della società che controllava la concessionaria del project financing oggetto della transazione con il Comune, era stato esposto dalle opposizioni la scorsa settimana in consiglio comunale. Con queste premesse occorre volare basso ed attendere le disposizioni del Curatore fallimentare, ma soprattutto ad oggi appare evidente come la suddetta transazione di consiglio comunale tra privato e Comune non sia andata a buon fine. Con simili ed oggettivi mutamenti va rivisto logicamente il tutto e condivido la posizione espressa dal collega Stefano Pizzutelli, essendomi già espresso nel mio intervento consiliare”.

Redazione Frosinone