Rinuncia alle ferie e ai permessi per assistere i malati gravi di coronavirus. La scelta di Riccardo Gargaruti, medico ciociaro che lavora all’ospedale di Brescia, diventato padre per la seconda volta in questi giorni di emergenza, intervistato dal Tg1. Già da alcune settimane non trascorre molto tempo con la sua famiglia, priorità ai pazienti ricoverati. “Mia moglie è infermiera, sa gestire le bambine e sa cosa vuol dire la nostra responsabilità – ha affermato Gargaruti – Aspetta senza sapere quando torno e come. Tutti abbiamo paura di contagiarci e abbiamo paura di portare la malattia in famiglia però la forza per lottare è arrivata dalla nostra bambina. Fede è un raggio di luce in un periodo buio. Ha cambiato il nostro umore, una spinta diversa per affrontare queste difficoltà”.

Redazione Digital