Non si ferma il lavoro dei consiglieri regionali PD, Mauro Buschini, presidente del consiglio regionale e Sara Battisti, membro XI Commissione-Attività Produttive. Prosegue infatti il lavoro per la ripartenza turistica di Fiuggi, la città Ciociara con il più alto tasso di strutture ricettive, seconda nel Lazio solo a Roma, che può rappresentare nel breve periodo il polo del turismo di prossimità.

“Il tavolo in via telematica di venerdì è conseguente alla prima riunione tenuta appena prima della chiusura per la crisi pandemica – spiegano i consiglieri congiuntamente. Alla riunione che abbiamo convocato, è invitata l’amministrazione comunale di Fiuggi, la minoranza, le associazioni di albergatori e commercianti e sarà tenuta alla presenza del Vice Presidente della Regione Lazio, Leodori, del Capo di Gabinetto, Ruberti, e degli assessori regionali Pugliese e Orneli. Una riunione inclusiva e non divisiva, che abbiamo iniziato ad organizzare da diverso tempo. Una riunione che vede la partecipazione non frammentata ma onnicomprensiva degli attori coinvolti, ovviamente, richiede tempistiche importanti e abbiamo preferito utilizzare i canali telematici al fine di non mettere nessuno in pericolo. Sarà l’occasione per predisporre misure operative, ascoltare le istanze delle voci rappresentative del territorio e per iniziare a lavorare alla cd Fase 2. Dobbiamo riuscire a non farci sopraffare dalla paura ma essere capaci di offrire al territorio opportunità concrete, il tutto senza mai perdere di vista quel mostro invisibile che è il Covid-19, che vogliamo ricordare, lungi dall’essere stato già sconfitto. Ora dobbiamo più che mai rimboccarci le maniche ed essere bravi a lavorare di concerto. Per questo il tavolo su Fiuggi come già ampiamente spiegato rimane convocato in via permanente. Ringraziamo tutti gli aderenti all’iniziativa”.

