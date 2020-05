Nasce oggi la campagna “RiparTiAmo-tourism” la campagna promossa dal Consigliere Regionale del Lazio, Sara Battisti e rivolta a tutte le associazioni culturali, di promozione del territorio, turistiche e di categoria, presenti in Provincia di Frosinone, per il rilancio del turismo in Ciociaria nel brevissimo termine, già dall’estate 2020.

Sara Battisti

“Questa è la crisi più grande mai vissuta dal dopoguerra – spiega Sara Battisti – vedo quanto sconforto c’è tra gli operatori del settore turistico, tra i settori più colpiti dalla crisi. Per questo lancio una call rivolta a tutte le Associazioni della nostra Provincia: credo nel rilancio della nostra terra, e chiedo a tutti loro di unirsi all’iniziativa “RiparTiAmo-tourism”. Invito tutte le associazioni a fare squadra per una strategia unitaria di marketing e promozione turistica che esca dagli schemi convenzionali. Credo che lavorando assieme possiamo lanciare la più grande campagna di comunicazione mai vista in questa Provincia e ribaltare l’idea della Ciociaria unicamente a vocazione industriale, altro importante asset sul quale stiamo lavorando molto in termini di sostegno economico ed infrastrutturale e in termini di diminuzione dell’impatto ambientale.

Ho bisogno dell’aiuto di tutti, anche sulle iniziative da potere intraprendere. Abbiamo poche settimane per farci trovare pronti per l’estate 2020, dobbiamo essere tempestivi e saper intercettare ed attrarre quanti più turisti possibile da Roma e dalle città di altre regioni limitrofe: questa estate non sarà possibile scegliere mete distanti dal proprio territorio, la chiave è il turismo di prossimità. Abbiamo le carte in regola per essere una destinazione ambita, ma dobbiamo lavorare in gruppo.

Chiedo, perciò, alle associazioni che vogliono insieme lanciare una nuova sfida al nostro territorio di scrivermi a ripartiamotourism@yahoo.com, lasciandomi il loro recapito e la natura dell’associazione in modo da dare vita alla call RiparTiamo-tourism nel più breve tempo possibileUniti possiamo farcela”.

Redazione Digital