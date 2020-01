L’Aquila. Lo scatto del rifugio abruzzese ghiacciato finisce su National Geographic Travel. La fotografia suggestiva, che ritrae il rifugio di Duca degli Abruzzi completamente innevato e ghiacciato, è però del 2017, ma è stata comunque condivisa dalla celebre pagina social dedicata ai viaggi e alle immagini più belle provenienti da tutto il mondo.

Uno scatto di Andrea Tomassetti, di due anni fa, che ha fatto il giro del web. “Un rifugio di montagna ricoperto di neve e di ghiaccio dopo una tempesta di neve e di ghiaccio in Abruzzo”, si legge nella didascalia e nella descrizione della foto. Lo scatto, seppur non recentissimo, ha coinvolto il popolo del web scatenando like e condivisioni. abruzzolive.it

Foto di Andrea Tomassetti