Resistiamo a casa – hanno affermato i rappresentanti ANPI Frosinone – Vista l’emergenza coronavirus l’ANPI Frosinone non farà eventi pubblici nelle piazze come di consueto, tuttavia invitiamo tutti i cittadini a “seguire” la pagina Facebook “Associazione Nazionale Partigiani d’Italia-ANPI”, nella quale vi saranno eventi virtuali dalle ore 8 alle ore 19. Ricordiamo che il 25 aprile è la festa dell’Italia intera che ha riconquistato la libertà, quindi invitiamo tutti ad esporre il tricolore nelle vostre case e alle ore 15 a cantare “Bella Ciao” canzone che rappresenta ogni italiano: a combattere i fascisti non c’era solamente la sinistra: ma anche anarchici, repubblicani, monarchici, cattolici, comuni cittadini che uniti con le loro differenze hanno portato la libertà e la democrazia che ancora oggi abbiamo. L’ANPI Frosinone é ben lieta di non scendere nelle piazze a garanzia della giusta coercizione a favore del diritto alla salute ma guarda con preoccupazione le singole persone, famiglie che vivono un disagio in questo periodo a causa indiretta del coronavirus e invita chi ne ha davvero bisogno a chiamare per i tanti servizi (compreso l’aiuto psicologico) che sono stati attivati dai comuni e da associazioni contro l’emergenza e di non aver nessun timore ad utilizzarli in caso di bisogno. L’ANPI Frosinone ripete ed augura “l’inno” di questi giorni: separati oggi per tornare più uniti dopo, buona giornata della liberazione. Ora e sempre resistenza”.

Redazione Digital