Il commissario straordinario di Ceccano rende noto che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune, in sala consiliare, in pubblica adunanza per il 4 marzo 2020 alle 13 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di Domenica 29 marzo 2020.

Redazione Digital