I principali media parlano dell’increscioso episodio avvenuto a Ferentino (FR). La direzione di un albergo del posto infatti avrebbe rifiutato di ospitare un gruppo di ragazzi autistici accompagnati dalle loro famiglie. La televisione nazionale, siti italiani e stranieri da questa mattina trasmettono quanto accaduto in una struttura ricettiva della calorosa Ciociaria che anziché mettere in luce le bellezze artistiche del territorio ha optato per l’esclusione.

Redazione Ferentino