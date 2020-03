E’ nata a Reggio Calabria ma vive da tempo in Lombardia. In questi giorni di emergenza per il Coronavirus Katya Imbalzano, maestra di matematica alle scuole elementari, ha scritto una lettera al suo papà che vive in Calabria. Poche righe per spiegargli per quale motivo non lo raggiungerà. «Caro papà – si legge –, In queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie, e va bene così. Ti amo a distanza». Poi l’hashtag: « Ci riabbracceremo presto».

Il suo post nel giro di poche ore è diventato virale, è stato condiviso da migliaia di persone e ha fatto il giro del web. «Sono rimasta colpita dalle immagini dell’esodo di tante persone che, in preda alla paura, tornavano dai loro cari con il primo treno disponibile – racconta Katya al Corriere della Sera -. Subito ho pensato all’uomo che amo di più, mio papà, che è anziano e in questo momento si trova lontano da me. Certo, la tentazione è stata quella di mollare tutto e di partire, poi ci ho riflettuto e non l’ho fatto per il suo bene. Ecco perché ho scritto quella lettera». Katya vuole lanciare un messaggio: «Impariamo ad amarci a distanza, in questo momento ne abbiamo bisogno. Poi tutto passerà e torneremo agli abbracci, quelli veri». corriere.it