Piergiorgio Fascina

“L’emergenza sanitaria non ha permesso lo svolgimento della cerimonia ufficiale ma Unioncamere Lazio ha premiato simbolicamente i vincitori della XXVII edizione del concorso Orii del Lazio – ha affermato Piergiorgio Fascina – Sono giorni difficili per il nostro Paese ma è importante plaudire agli organizzatori e alle aziende di tutta la Regione che hanno partecipato alla tradizionale manifestazione e che nonostante questa fase critica continuano a operare per assicurare l’approvvigionamento alimentare a tutti i cittadini. Complimenti in particolare al Frantoio Oleario Colli Verolani di Veroli e ai titolari Davide e Andrea Quattrociocchi, per aver ottenuto il secondo posto in classifica nella categoria ‘Fruttato medio’ con l’olio EVO denominato ERÀO nell’ambito del concorso di Unioncamere Lazio. Il risultato dell’azienda Frantoio Santanna di Veroli testimonia il costante lavoro di qualità svolto dalle imprese del nostro territorio e l’eccellenza dei prodotti verolani”.

