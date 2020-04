A seguito di un video pubblicato sul social, i Carabinieri di Cassino hanno identificato 7 persone che lo scorso 10 aprile senza alcuna autorizzazione avevano svolto una processione per le strade del centro storico di San Vittore del Lazio, in violazione delle disposizioni impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri con il Dpcm. Tra le sette persone identificate, il parroco di Santa Maria delle Rose, il vicesindaco e un agente della Polizia locale. Tutti sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione commessa. L’autorità amministrativa è stata informata.

Redazione Cassino