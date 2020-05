“Isola del Liri ha una lunghissima storia di celebrazione del 1 Maggio – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Almeno dal 1905 la Festa del Lavoro è presente nella cultura popolare della città, che la celebra con un corteo e con una festa musicale in Piazza. La giornata del 1 Maggio a Isola del Liri è sempre stata una giornata particolare, quella dove si indossava l’unico vestito da festa, e si scendeva in strada con i compagni di lavoro ma anche con figli e bambini. Una grande manifestazione popolare, da sempre condivisa da un ampio comprensorio, da Anagni alla Valcomino, da Cassino alla Valle di Roveto.

Massimiliano Quadrini

Quest’anno, l’emergenza sanitaria ha imposto uno stop, doloroso ma necessario. Il pensiero va immediatamente ai lavoratori della Sanità, dai medici agli infermieri e a tutti gli altri operatori: senza di loro, non ce l’avremmo fatta a superare una emergenza drammatica, nuova e sconvolgente. Ma dobbiamo onorare anche i lavoratori di tutti gli altri settori “necessari”, che hanno consentito la prosecuzione delle attività letteralmente “vitali” e indispensabili: pensiamo al settore alimentare, dei trasporti, e di tutti gli altri servizi essenziali.

Oggi siamo purtroppo costretti a celebrare la Festa del Lavoro con modalità nuove, tecnologiche, ma non per questo meno significative o importanti. Abbiamo il dovere di non mancare questo appuntamento davvero cruciale, che trova un profondo e diffuso consenso popolare, che si impone con la sua forza simbolica e con il suo radicamento nella nostra Carta Costituzionale, che non a caso si apre con il riferimento netto al LAVORO quale FONDAMENTO del nostro ordinamento sociale.

Ecco dunque la necessità e l’orgoglio, per la Città di Isola del Liri, di celebrare anche in questa situazione anomala e difficile, anche in questo 2020, la Festa del Lavoro, perché è la Festa di chi porta avanti fra mille difficoltà la sua famiglia e il nostro Paese, di chi da sempre non lascia solo e indietro nessuno, di chi continua testardamente a credere nel lavoro e nella crescita come momento fondamentale di affermazione della persona e della comunità umana. W il Primo Maggio, W i lavoratori”.

Redazione Isola del Liri