Per cause legate a problemi di confini tra due fondi agricoli, V. P. di anni 77, coniugato, pensionato, incensurato ha sparato con un fucile da caccia, cal. 12 a pallini, al nipote A. P. di anni 58, coniugato, artigiano, incensurato, colpendolo al braccio sinistro. Il malcapitato è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Lo zio è stato raggiunto dai Carabinieri di Torrice presso la sua abitazione, arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari presso l’abitazione di sua figlia sita in altro Comune. Il fucile è stato sequestrato.

Redazione Digital