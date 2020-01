“A Pofi, presso la Chiesa San Pietro Apostolo, si è svolta la cerimonia conclusiva del Premio “Natale con Francesco”. La mostra-concorso di presepi artistici in miniatura, fondata undici anni fa dalla locale fraternità francescana in collaborazione con le scuole del Comune di Pofi, costituisce una tra le più longeve manifestazioni culturali del panorama pofano. Ai fini della partecipazione alla gara, gli studenti si sono dilettati nella realizzazione di mini presepi, prevalentemente con materiali naturali e di recupero. Le opere, dapprima esposte nell’annuale mostra collettiva, sono state poi esaminate da una commissione valutatrice, che ha selezionato le più belle ed originali, decretando gli alunni vincitori. La manifestazione finale, moderata da Chiara Margiotti, è stata solennemente animata dal coro studentesco, diretto dai professori Cedrone, Cimaroli, Moretti e Roccatani. All’organo, il giovane maestro Mattia Trapani. Al termine dell’esibizione corale e dopo gli interventi delle autorità civili e religiose, il Rettore del convento francescano Padre Vittorio Margiotti, insieme a don Giuseppe Said, Padre Massimo Fusarelli e Padre Nicola Macale, ha rilasciato i diplomi e consegnato i premi agli studenti vincitori: Emily Fratarcangeli, Claudio Cioci, Lucia Negro, Elena De Santis, Gabriele Ferrante Carrante, Maria Letizia Costa, Ambra Negro, Hilary Cipolla e Gabriele Bruni. Il materiale scolastico in palio: pastelli, pennarelli, quadernoni, libri, dizionari, pendrive, risme di carta e astucci sono stati caritatevolmente offerti da Padre Vittorio”.

“Premiate, con attestati di merito e riconoscimenti materiali, anche le classi mista, terza e prima della scuola dell’infanzia; IIA, IIIB e VB della primaria e IIIC, IIID e IIC della secondaria di primo grado. ML’associazione organizzatrice, l’Ordine Francescano Secolare, ha inoltre conferito due menzioni d’onore: agli alunni della scuola primaria “Roberto Scurpa” di Pofi e ad Ambra Negro per la partecipazione all’esposizione internazionale “100 presepi in Vaticano”. Padre Vittorio ha ribadito sincere congratulazioni all’insegnante di religione cattolica Lorena Nalli e agli allievi menzionati, i cui lavori sono stati selezionati dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Infatti, tra gli oltre centotrenta modelli plastici in mostra nelle sale del Vaticano, è stato possibile ammirare anche i manufatti artigianali raffiguranti la Natività ideati e realizzati dagli scolari di Pofi nell’ambito della scorsa edizione del Premio “Natale con Francesco”. L’evento si è concluso con un momento conviviale e con la distribuzione dei premi di consolazione a tutti i partecipanti”.