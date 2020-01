Il prossimo 4 gennaio dalle 15 alle 18 la Polizia di Stato sarà presente con mezzi e personale al Christmas Village presso il Parco Matusa di Frosinone. Si potrà la Lamborghini Huracán con la livrea della Polizia di Stato e le moto della Polizia Stradale. La Huracán viene utilizzata per il trasporto urgente di sangue o di organi, per intercettare veicoli che procedono oltre un certo limite di velocità in autostrada e come auto di rappresentanza.

Redazione Digital