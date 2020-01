Si conclude con un doppio appuntamento plastic free il progetto Ambiente, sport, cinema e territorio. Il progetto, promosso dal comune di Fontana Liri, con il patrocinio e contributo della Presidenza del consiglio regionale del Lazio, è stato ideato per promuovere iniziative volte alla sensibilità ambientale, sociale, culturale e sportiva nel periodo natalizio. Il prossimo 11 gennaio alle 20, al centro polifunzionale si svolgerà, in collaborazione con l’associazione Attivamente, la cena internazionale araba. Un appuntamento con la cucina e la cultura internazionale, narrazioni incantevoli e rivelatrici di mille dettagli sconosciuti o fino a quel momento fraintesi, convivialità e grandi emozioni condivise, ricette sapientemente realizzate da mani esperte e generose. Prima della cena, sarà proiettato un documentario sull’ambiente. L’altro appuntamento ambientale e sportivo si svolgerà invece domenica 12 gennaio alle ore 15.00 presso il campo sportivo comunale di calcio a cinque. Un mini torneo per bambini, che svolgendosi i primi giorni dell’anno è stato simpaticamente ribattezzato Cup d’anno. Prima della gara, vi sarà una breve lezione sui temi ambientali, tenuta da rappresentanti dell’associazione Fare Verde. Al termine del torneo, abtutti i piccoli partecipanti, gadget ecosostenibili, brindisi plastic free e cena.

Redazione Digital