“Il Test Center ECDL/ICDL INPS “Convitto Principe di Piemonte” di Anagni ha partecipato alla sperimentazione degli esami da remoto – affermano dall’Istituto – Il Test Center del Convitto ha partecipato alla sperimentazione degli esami in remoto delle Certificazioni Informatica AICA (ECDL/ICDL) di 40 centri coinvolti in Italia, 3 nel Lazio, di cui solo il Convitto ha partecipato attivamente ed ha già erogato sessioni d’esame ECDL/ICDL e CYBERSCUDO. A seguito della sperimentazione dal 15 aprile, sarà possibile fare esami da remoto in tutti i Test Center scolastici, privati e universitari.Il Test Center INPS “Convitto Principe di Piemonte” anche in questa occasione è stato in prima linea per garantire un servizio ai propri studenti convittori e semiconvittori ospiti della struttura, nonché a tutti gli utenti esterni che ne faranno richiesta, il tutto seguito dalla docente Ivana Cipolla nonché Supervisore del Test Center.Si tratta di una rivoluzione che offrirà nuove opportunità. Permetterà di continuare a garantire a tutti candidati la possibilità di conseguire tutte le certificazioni con esami automatici AICA e ICDL nel pieno rispetto degli standard di qualità definiti dagli Enti di Accreditamento nazionali (Accredia per le certificazioni accreditate) e internazionali (ICDL Foundation)”.

Redazione Digital