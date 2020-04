Le specialità di Veroli spopolano al Nord Italia. Il Forno Cristini, sito a Modena, non ha interrotto la produzione in queste settimane. Pane, pizza, pasta, ciambelle e colombe. “Lavoriamo meno ma siamo qua per dare un servizio a tutta la gente che ha bisogno di pane – ha affermato Maria Iannarilli, verolana e titolare dell’attività – Facciamo entrare due persone alla volta e si comportano abbastanza bene. Gli acquisti sono fatti con la testa, i clienti fanno rifornimento per tutta la settimana. Per la Pasqua siamo aperti anche oggi, abbiamo le colombe e le venderemo con un po’ di sconto. Mancheranno le uova”. Complimenti al Forno Cristini che ha esportato in Emilia Romagna la qualità dei prodotti di Veroli.

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.

Redazione Digital