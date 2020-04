In questi giorni di emergenza Panino Doc, riferimento nel settore della ristorazione mobile, consegna a domicilio. Non si dovrà rinunciare al tradizionale panino con la porchetta, con salsiccia e broccoletti oppure würstel e crauti. In aggiunta condimenti vari. Vini locali e birra artigianale. Sapori ciociari. Per info contattare il numero 3804276615.

Redazione Digital