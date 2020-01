Angelo Pizzutelli

“Ogni volta che passo lì piange il cuore – ha affermato il consigliere comunale Angelo Pizzutelli – Il nostro vecchio, poi ristrutturato alcuni anni fa, amato Palazzetto dello Sport. É chiuso da un paio di anni oramai e la trattativa querelle tra il Comune e la Società Coni servizi non lascia spazi di pratico ottimismo. Unica strada per il Comune è il ricorso al privato. Un appello aperto a coloro che abbiano potenzialità economiche ed a cuore lo Sport di base, quello per i nostri figli. Riapriamolo”.

Redazione Digital