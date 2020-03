Sarà anticipato e distribuito nell’arco di più giorni il pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno. A dirlo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, che ha dato mandato ad Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, di firmare l’ordinanza con la quale i trattamenti pensionistici, gli assegni e le pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili vedranno una nuova calendarizzazione nell’erogazione presso gli sportelli di Poste Italiane. «Nello specifico», ha spiegato il ministro, «il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile, dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno.

Per quanto riguarda il mese di aprile, Poste Italiane ha reso reso che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti agli sportelli, le Poste invitano a rispettare la turnazione alfabetica prevista dal nuovo calendario:

* i cognomi che vanno dalla A alla B possono presentarsi agli sportelli delle Poste giovedì 26 marzo;

* i cognomi dalla C alla D venerdì 27 marzo;

* i cognomi dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo;

* i cognomi dalla L alla O lunedì 30 marzo;

* i cognomi dalla P alla R martedì 31 marzo;

* i cognomi dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Sul sito di Poste Italiane, direttamente in homepage, si possono ricercare gli uffici dei comuni su tutto il territorio nazionale. Inoltre, dal 20 marzo una campagna pubblicitaria descrive il meccanismo di ritiro delle pensioni sulle principali TV. corriere.it