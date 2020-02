Open Day, Lorini Homemake fa il pieno. Famiglie e giovani coppie hanno partecipato con entusiasmo all’evento tenutosi nello showroom di Castelliri (FR) raccogliendo idee, novità, consigli degli esperti per la ristrutturazione edilizia e per l’arredamento della casa. Progetto realizzato in collaborazione con il team “Rinnova subito”.

I partecipanti hanno visitato l’intera area espositiva scoprendo numerosi articoli e design di eleveta qualità. Per info contattare 0776807157 o visitare www.lorinisrl.it

Lorini HOMEMAKE

Via Rio Martino, 78,

03030 Castelliri (FR)

Tel. 0776807157