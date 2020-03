“Il Liceo di Ceccano raddoppia. Dopo la partecipazione alla gara nazionale delle Olimpiadi della Matematica nel 2013, che vide la partecipazione dell’alunno Matteo Staccone, ora tocca a Mirko. Complimenti. Dopo la fase di istituto di novembre, cinque nostri alunni si sono classificati per la gara distrettuale che si è svolta nel mese di febbraio a Frosinone: sono Danny Antonelli VD, Alessio De Vito VD, Luca Vitaterna VD, Mirko Coratti IV C, Mattia D’Annibale II A e Luca Loffredi II A. In attesa di partecipare alla gara a squadre, rinviata per l’emergenza Covid-19, giunge una bella notizia: l’alunno Mirko Coratti, della IV C, si è classificato per la gara nazionale individuale di Cesenatico. Mirko è uno dei tutor del Liceo per Matematica, Fisica, Scienze, Latino”. Lo comunica il Liceo di Ceccano.

Redazione Digital