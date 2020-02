Nuovo punto scommesse presso edicola Bla bla Cart, in collaborazione con Betaland. In viale Pio Bisleti nuovo servizio offerto da Lucio Campoli, titolare dell’attività che da alcuni mesi ha aperto nel centro del paese. Ai clienti che si iscriveranno alla piattaforma Betaland, tramite Bla bla Cart, verrà regalato un buono di 30 euro.

I clienti potranno scommettere su eventi sportivi recandosi nel negozio sito a San Martino che offre anche internet point, ricariche varie, libreria, Amazon point, forniture per ufficio, rivendita toner e cartucce, punto spedizione e ritiro pacchi, vendita libri scolastici. Inoltre collaborazioni strette con Zed in via Aldo Moro, Frosinone, per gli articoli da regalo e con Pirotecnica Laziale in via Quattro Strade, Casamari di Veroli, per addobbi feste e compleanni. Per info blablacart@libero.it

Redazione Digital