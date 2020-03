E’ stata avviata la costituzione della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza COVID -19. Per chi volesse dare il proprio contributo di seguito il link del form da compilare per dare la disponibilità a prestare latua attività presso le Regioni maggiormente colpite https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=136947

Fondazione Fiera Milano ha istituito un fondo per la lotta al Coronavirus che nasce dalla necessità di rispondere alla grave emergenza sanitaria derivante dal contagio da Covid-19. Il Fondo è finalizzato al sostegno di interventi tempestivi di supporto al sistema sanitario, per fronteggiare l’emergenza provocata da Covid-19 e a beneficio della salute della popolazione. In particolare il Fondo sostiene il progetto per la realizzazione dell’ospedale temporaneo negli spazi del padiglione 1-2 del Portello.

Redazione Digital