Mentre il bilancio mondiale del Coronavirus sale a 2.461 vittime, l’Italia affronta la prima vera emergenza legata al Covid-19, il virus che dall’inizio dell’anno si sta diffondendo in tutto il mondo. Sarebbero 112 le persone colpite nel nostro Paese in cinque Regioni stando all’ultimo aggiornamento della Lombardia fornito dal presidente della Regione Attilio Fontana: «I numeri della notte porta a 89 infettati» in Lombardia ha spiegato. Aggiunti ai 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio, una in Piemonte, il totale arriva a superare i 100 contagi. L’ultimo caso reso noto è quello di uno studente 17enne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all’ospedale di Sondrio. I dati e i numeri sono in continua evoluzione e la prudenza è come sempre obbligatoria. corriere.it