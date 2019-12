“L’idea di un grande Capoluogo, comincia a fare proseliti importanti in Italia. Infatti anche a Como, dopo Frosinone, stanno cominciando a ragionare su una ipotesi del genere – ha affermato il consigliere comunale Danilo Magliocchetti – Questo, grazie al collega Consigliere Comunale di Como Sergio De Santis, con il quale sono in contatto da tempo, e che, stimolato dalla iniziativa assunta da diversi mesi dal Consiglio Comunale di Frosinone e altri Comuni vicini, di realizzare una grande aggregazione territoriale, per acquisire maggiore competitività, in data 11/12/2019 ha presentato, insieme ad altri Consiglieri, una Mozione, analogamente a quanto già deliberato a Frosinone, che ha come oggetto la ‘realizzazione di una grande Como’. Come noto, l’iniziativa dell’Unione dei Comuni del Frusinate per un grande Capoluogo, è all’attenzione della Regione Lazio, laddove, in riposta ad una mia sollecitazione di costituire il Comitato promotore, con a capo la Regione, per la effettiva partenza del progetto, gli Uffici del Presidente Zingaretti qualche settimana fa, in riscontro alla mia nota, hanno manifestato ufficialmente interesse e disponibilità in tal senso. L’iniziativa assunta dai colleghi di Como, testimonia quindi la bontà del progetto e la possibilità di essere estesa anche in altri parti d’Italia.Con il collega di Como De Santis, stiamo anche pensando di invitare, sia a Como che a Frosinone, il Sindaco di Nizza, affinché possa illustrare ai nostri rispettivi territori e agli stakeholders locali , i vantaggi ed i positivi cambiamenti, determinatisi dal 2011 con la creazione della metropoli di Nice Côte d’Azur, che comprende 49 comuni e circa 540.000 abitanti, su una superficie di circa 1.400 km 2, laddove i comuni interessati, come nel progetto di Frosinone e Como, condividono un certo numero di poteri.E’ necessario chiaramente attendere le determinazioni della Regione Lazio, circa la effettiva costituzione del Comitato promotore del Frusinate, ma l’iniziativa assunta a Como, sta a testimoniare, sia che Frosinone può fare da apripista e tracciare la rotta per la crescita e lo sviluppo e che le buone idee, possono essere replicate sui territori”.