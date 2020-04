“Sedici interventi infrastrutturali per uno stanziamento complessivo pari a circa 13 milioni di euro: bastano queste cifre per comprendere la portata di un investimento senza precedenti sulla nostra area industriale – ha affermato il presidente del Consorzio Asi, Francesco De Angelis – Dopo l’annuncio dell’Alta Velocità, un altro grande intervento per il rilancio dell’economia. Saranno opere fondamentali che contribuiranno, oltre che ad aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori, al rilancio e al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti per creare occupazione”.

Francesco De Angelis

Abbiamo continuato a lavorare in silenzio durante questa fase così delicata per l’emergenza Covid-19 consapevoli delle gravi ripercussioni a livello economico e questa risposta va a supporto delle imprese per superare insieme la crisi – ha aggiunto De Angelis – Non sono pacche sulle spalle, ma progetti finanziati e cantierabili. Il nostro è un grande piano di ammodernamento, messa in sicurezza e anche di valorizzazione paesaggistica dell’area industriale, per un nuovo slancio verso uno sviluppo sostenibile che vedrà la provincia di Frosinone assoluta protagonista. Il mio grazie va al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, agli assessori Alessandri e Orneli, all’amministratore unico di Astral Mallamo e al capo di gabinetto Ruberti per aver supportato la nostra iniziativa e per essere costantemente attenti alle esigenze del territorio”.

Elenco opere

Nello specifico, si interverrà nel Comune di Frosinone sulla “Strada di penetrazione via Fontana del Sambuco, svincolo su via delle Noci, regimentazione delle acque superficiali” per un costo stimato di 2 milioni; Comune di Frosinone, “Strada di penetrazione via Centurie – via Fontana del Melo” per un costo stimato di 1,2 milioni; Comune di Ceccano, “Strada di penetrazione in destra al fiume Sacco – Strada 7/D, per un costo stimato 1,1 milioni; Comune di Frosinone, “Rotatoria tra l’Asse Attrezzato e strada ASI n.4”, per un costo stimato di 700 mila euro; Comune di Ferentino, “Rotatoria tra l’Asse Attrezzato e strada ASI n.7, per un costo stimato di 700 mila euro; Comune di Frosinone, “Adeguamento strada di penetrazione Via Antonello da Messina” per un costo stimato di 400 mila euro; Comune di Frosinone, “Adeguamento strada Via Ponticelli” per un costo stimato di 400 mila euro; Comune di Anagni, “Completamento Asse Viario – Località Selciatella” per un costo stimato di 1,5 milioni; Comune di Anagni, “Manutenzione straordinaria strade secondarie Anagni in Località Selciatella” per un costo stimato di 800 mila euro; Comune di Arpino, “Adeguamento ed ampliamento della strada di connessione in comune di Arpino”, costo stimato euro 1.050.000,00; Comune di Ceprano, “Adeguamento e messa in sicurezza strade adiacenti in prossimità del Polo Artigianale comunale di Ceprano” per un costo stimato di 500 mila euro; Comune di Sora, “Interventi di messa in sicurezza strada regionale di collegamento tra Sora e Frosinone – Via Di Villa Carrara realizzazione di rotatoria all’intersezione tra Via di Villa Carrara e la SR 267” per un costo stimato di 500 mila euro; Comune di Broccostella, “Interventi di sistemazione e ampliamento di via Ferrazza” per un costo stimato di 350 mila euro; Comune di Ferentino, “Messa in sicurezza rotatoria Ferentino – Asse Attrezzato. Rifacimento Impianto Fognario Sottostante” per un costo stimato euro 300.000,00; Assi stradali La Fabbrica del Bello, “Interventi di valorizzazione paesaggistica e mitigazione ambientale, adesione Progetto Ossigeno Regione Lazio” per un costo stimato di 500 mila euro; Comune di Frosinone, “Rotatoria via Le Lame “Tomacella” per un costo stimato di 800 mila euro.

Redazione Digital