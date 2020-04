Ieri pomeriggio i Carabinieri di Ferentino hanno consegnato dei buoni spesa ricevuti dall’amministrazione comunale a tre nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in atto. In particolare le tre famiglie bisognose, i cui nuclei sono composti anche da minori, si erano rivolte ai Carabinieri evidenziando che da giorni non erano più in grado di fare la spesa. Prontamente la situazione era stata comunicata alle competenti autorità comunali che hanno elargito dei buoni spesa consegnati dai Carabinieri di Ferentino alle famiglie in difficoltà. L’Arma dei Carabinieri si conferma non solo presidio di legalità ma soprattutto di concreta assistenza e legame con la cittadinanza.

Redazione Ferentino