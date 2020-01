Nomination agli Oscar, in palio il 9 febbraio. Chi vincerà? Uno tra questi nove film che hanno ricevuto la nomination, ovvero: Le Mans ’66 – La grande sfida(Ford V Ferrari), The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne (Little Women), Storia di un matrimonio (Marriage Story), 1917, C’era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) e Parasite.

Chi vincerà l’Oscar per la miglior regia la notte del 9 febbraio? Ecco i cinque registi che hanno ricevuto la nomination: Martin Scorsese (“The Irishman”), Todd Phillips, (“Joker”), Sam Mendes (“1917″), Quentin Tarantino (C’era una volta a Hollywood) e Bong Joon Ho, (Parasite”). ansa.it