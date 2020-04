“In occasione dei 100 anni dalla nascita di Nilde Iotti, durante i lavori della direzione provinciale del PD che si è riunita in via telematica, Francesca Cerquozzi, consigliera comunale di Veroli, ha sottoposto un ordine del giorno approvato all’unanimità, per ricordare la figura di Nilde Iotti, una donna che ha contribuito a cambiare la storia del nostro Paese – hanno affermato le democratiche della provincia di Frosinone – Da questo spunto è nata l’idea di celebrare i festeggiamenti del 25 aprile, organizzando un’iniziativa virtuale con il referente delle democratiche Cecilia D’Elia, la consigliera regionale Sara Battisti e la partecipazione della presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco”.

“Dalla lotta con le donne partigiane fino agli scranni del Parlamento: è doveroso ricordare a cento anni dalla nascita Nilde Iotti, simbolo di imparzialità e paladina nella battaglia per l’emancipazione femminile, una delle figure più importanti della storia italiana e della nascita della Costituzione – hanno aggiunto le rappresentanti del PD – L’iniziativa si svolgerà su Zoom il 25 Aprile alle 17,00, una data che quest’anno più che mai è intrisa di profondo significato: nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio. Il 25 Aprile è la festa dell’Italia finalmente libera e di nuovo unita, una Festa che, come disse Arrigo Boldrini, Medaglia d’Oro della Resistenza, ci ricorda che i partigiani combatterono “per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro”. Quest’anno ricorre il 75° anniversario: a causa delle restrizioni dovute al Covid 19 non è possibile celebrarla con il tenore dei festeggiamenti che avrebbe meritato questa storica ricorrenza, ma è un nostro obbligo rendere omaggio a questa questa data fondamentale per la nostra storia democratica per tramandarla alle giovani generazioni e a tutti noi”.

Redazione Digital