Ieri sera i Carabinieri di Veroli hanno deferito in stato di libertà per i resti di “minaccia e danneggiamento aggravato”, una 53enne del centro. La donna poco prima, al culmine di una lite con il coniuge, per motivi di gelosia, lo minacciava con un’ascia presente nel giardino di casa, sfogando successivamente la sua ira danneggiando l’autovettura dello stesso colpendola ripetutamente in più parti.

Redazione Veroli