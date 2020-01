Sono considerati i giorni più freddi dell’anno. “Giorni della Merla”, una denominazione che affonda le sue radici in antiche storie e tradizioni. Cadono il 29, 30 e 31 gennaio. Questo perché si tende a rappresentare come giorni più freddi dell’anno quelli di “metà inverno”. Nonostante l’adagio popolare però la fine del mese, almeno quest’anno, non dovrebbe essere particolarmente rigida. Mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio infatti è previsto un tempo prevalentemente soleggiato, con un clima non particolarmente freddo per la stagione, pur sempre con qualche gelata anche in pianura durante le notte.