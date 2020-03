Nel quadro emergenziale causato dall’epidemia Covid-19, la Guardia di Finanza di Frosinone è fortemente impegnata nel contrasto delle condotte illecite relative all’aumento ingiustificato dei prezzi ed alla commercializzazione di prodotti sanitari non sicuri o contraffatti, a tutela dei cittadini e della loro salute.

In tale contesto, le Fiamme Gialle della Tenenza di Arce hanno effettuato un controllo presso una società gestita da soggetti di nazionalità cinese, sita in Ceprano, che commercializzava mascherine protettive prive delle attestazioni di conformità e quindi non sicure, a prezzi fuori mercato.

Gli accertamenti svolti dai Finanzieri hanno permesso di constatare che tali prodotti erano venduti in violazione delle prescrizioni di legge, privi della documentazione obbligatoria di conformità, applicando un ricarico del 300% sul prezzo medio di vendita.

In particolare, le mascherine del modello chirurgico e FFP2 non riportavano alcuna autorizzazione prevista dagli art. 15 e 16 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 riguardanti le “disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” né tantomeno il commerciante era in grado di esibire ai militari alcun documento d’acquisto della merce al fine di attestarne l’origine e la lecita provenienza.

Al termine dell’attività, i militari procedevano al sequestro di 775 dispositivi di protezione individuale ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di Frosinone di 2 soggetti di nazionalità cinese, per manovre speculative su merci e ricettazione.

La merce sequestrata è stata poi sottoposta a perizia da parte delle locali Autorità sanitaria, al fine di procedere alla donazione, previo nulla osta dell’A.G., al personale medico. Tuttavia, gli esperti dell’A.S.L. hanno ritenuto non idonee alla protezione individuale le mascherine ed il loro potere filtrante di tali presidi è stato giudicato pari a quello di un comune capo d’abbigliamento.

Nelle ultime due settimane i finanzieri dei Reparti della Ciociaria sono impegnati giorno e notte su strada per effettuare i controlli sulla corretta circolazione delle persone e regolare apertura delle attività commerciali. Complessivamente sono stati posti sotto controllo 600 veicoli con a bordo 1052 persone, di queste 42 sono state denunciate per l’inosservanza alle normative che regolano la specifica materia e 4 per altri reati.

Sono state invece 163 le attività commerciali controllate che hanno visto 4 titolari deferiti all’Autorità Giudiziaria per non aver osservato l’obbligo di chiusura. L’attività svolta conferma il quotidiano impegno della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria ad ampia vocazione sociale, presidio volto al contrasto dei traffici illeciti ed alla sicurezza e salute pubblica, esigenza fondamentale nell’attuale periodo di emergenza sanitaria.

