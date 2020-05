Certificare le mascherine lavabili fino a 50 volte equiparandole alle mascherine tnt, tradizionalmente chirurgiche. Questa la richiesta dell’ad di Klopman.

Alfonso Marra

“Le tnt, tessuto non tessuto, filtrano fino al 97-98% mentre le mascherine prodotte da Klopman fino al 93% ma per realizzare le tnt occorre un polimero del petrolio che viene trasformato in Cina – ha affermato Alfonso Marra ad Klopman – Purtroppo in Italia non abbiamo materia prima sufficiente per realizzare milioni di mascherine tnt. Se vogliamo che tutti in Italia possano usare le mascherine, occorre certificare le mascherine in tessuto ortogonale. Se le nostre vengono usate dalla gente nei supermercati o nei luoghi di lavoro e non nel settore medicale la differenza con le tnt non è rilevante. Vorremmo che in Italia come in Francia, in Belgio, in Spagna e ora in Olanda e in Germania venissero certificate le mascherine delle aziende tessili. Tante imprese italiane potrebbero produrle e potrebbero dare lavoro a tanta gente come Klopman che per assicurare questa filiera ha dato lavoro a 150 persone. In due settimane abbiamo prodotto e venduto 400mila mascherine, la popolazione si fida della nostra qualità ma finora non abbiamo ricevuto risposta dalle istituzioni”.

Redazione Frosinone