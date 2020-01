“Nelle scorse settimane è stata protocollata una richiesta del locale Circolo di Fratelli d’Italia , indirizzata al sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale, dove si chiedeva l’autorizzazione per installare a nostre spese all’interno del Monumento ai Caduti, una targa commemorativa dei Martiri delle Foibe e delle Vittime delle Marocchinate – ha affermato Pietro Bartolomucci, presidente del circolo di FdI Pastena – Una scelta, la nostra, per rendere omaggio a questi martiri che, per mano diversa e in modalità diverse, hanno pagato con la loro vita l’appartenenza alla nostra cultura ed alla nostra Patria. Non è solo il posizionare la targa ma è anche testimoniare materialmente che il loro ricordo non svanirà mai; un ricordo da passare in consegna alle future generazioni, perché anche loro devono sapere la storia vera, quella che molte volte non viene trovata nei libri di scuola. La richiesta è stata accolta positivamente dal sindaco, che mi ha comunicato che la targa verrà fatta a carico dell’amministrazione perché è giusto che tutti partecipino al ricordo di questi due eventi atroci della storia recente italiana. Ringrazio, quindi, a nome di tutto il Circolo, il nostro primo cittadino e mi darò da fare per organizzare una degna cerimonia che coinvolga le nostre scuole, per portare a loro queste scomode verità. Ma anche un piccolo convegno, dove vengano riportate con testimonianze i fatti successi, sia per i Martiri delle Foibe sia per le Marocchinate. Purtroppo un argomento a noi molto vicino e sentito, visto che nelle nostre zone gli stupri e le violenze sulle nostre donne sono stati molteplici”.

Redazione Digital